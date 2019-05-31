Лидеры Бизнес 100 призывают поддержать проект Доктрины экономической безопасности Украины (укр)

PROMOTED

Прес-конференція на тему: "Лідери БІЗНЕС100 закликають Президента та РНБО підтримати проект Доктрини економічної безпеки України"

03 червня об 11:00 (вул. Хрещатик 27а, 2 поверх )

На 5 рік протистояння агресії Україна все ще не має базового документу для забезпечення економічної безпеки та зменшення критичних ризиків в економіці.

Спільнота БІЗНЕС100 та Фонд підтримки економічної безпеки України презентують проект Доктрини економічної безпеки України, який визначає основні ризики для української економіки та шляхи їх подолання.

Провідні представники українського бізнесу пропонують свою підтримку у реалізації державної політики з нейтралізації економічних загроз.

Це унікальний випадок консолідації зусиль бізнесу, який не лобіює галузеві інтереси, а пропонує системне державницьке рішення для економіки України в цілому. Проект було розроблено провідними незалежними експертними інститутами України, рівновіддаленими від політичних сил.

Текст Доктрини погоджено з провідними бізнес-асоціаціями держави.

Проект готовий до передачі Президенту України для обговорення, погодження та прийняття у формі нормативно-правових актів Глави держави.

Учасники БІЗНЕС100 готові долучитися до його реалізації.

Спікери:

Віталій Антонов - голова наглядової ради концерну "Галнафтогаз", учасник платформи БІЗНЕС100;

Віктор Іванчик - генеральний директор і співвласник агропромхолдингу "Астарта-Київ", учасник платформи БІЗНЕС100;

Юрій Сивицький - засновник Intecracy group, учасник платформи БІЗНЕС100

Анатолій Амелін - співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього, учасник платформи БІЗНЕС100;

Олександр Кардаков – голова наглядової ради "Октава Капітал", учасник платформи БІЗНЕС100;

Станіслав Таршин - засновник групи компаній "ГрадОлія";

Володимир Чеповий – співзасновник платформи БІЗНЕС100

Модератор:

Володимир Полевий – виконавчий директор "Фонду підтримки економічної безпеки України".

Акредитація ЗМІ за тел. 066 321 9818 .