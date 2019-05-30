Правительство объявило конкурс членов наблюдательного совета "Укргидроэнерго"
Кабинет Министров объявил конкурсный отбор на должности независимых членов наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго", а также на должность председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".
Об этом сообщается на сайте правительства.
Отбор кандидатов осуществляет Комитет по назначениям руководителей и членов наблюдательных советов особо важных для экономики Украины государственных предприятий.
Заявки на участие в отборе на должности независимых членов наблюдательного совета "Укргидроэнерго" принимаются с 10:00 (по киевскому времени) 30 мая 2019 до 10:00 (по киевскому времени) 20 июня 2019:
- в электронном виде на электронную почту cv@kmu.gov.ua;
- в бумажном виде на почтовый адрес 01008, г.Киев, ул. М. Грушевского, 12/2, Секретариат Кабинета Министров Украины, комиссия по отбору независимого члена наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго".
Заявки на участие в отборе на должность председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" принимаются с 10:00 (по киевскому времени) 30 мая 2019 до 10:00 (по киевскому времени) 14 июня 2019 года:
- в электронном виде на электронную почту cv@kmu.gov.ua;
- в бумажном виде на почтовый адрес 01008, г. Киев, ул. М. Грушевского, 12/2, Секретариат Кабинета Министров Украины, комиссия по отбору председателя правления ОАО "ГПЗКУ".
Подробнее о конкурсе читайте по ссылке.
Напомним, 20 марта правительство объявило о поиске новых руководителей налоговой и таможенной служб. Однако 23 апреля конкурс на должность главы таможни было приостановлено до отмены соответствующего решения суда.
Экономическая правда
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