Правительство объявило конкурс членов наблюдательного совета "Укргидроэнерго"

Кабинет Министров объявил конкурсный отбор на должности независимых членов наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго", а также на должность председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Об этом сообщается на сайте правительства.

Отбор кандидатов осуществляет Комитет по назначениям руководителей и членов наблюдательных советов особо важных для экономики Украины государственных предприятий.

Заявки на участие в отборе на должности независимых членов наблюдательного совета "Укргидроэнерго" принимаются с 10:00 (по киевскому времени) 30 мая 2019 до 10:00 (по киевскому времени) 20 июня 2019:

- в электронном виде на электронную почту cv@kmu.gov.ua;

- в бумажном виде на почтовый адрес 01008, г.Киев, ул. М. Грушевского, 12/2, Секретариат Кабинета Министров Украины, комиссия по отбору независимого члена наблюдательного совета ЧАО "Укргидроэнерго".

Заявки на участие в отборе на должность председателя правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" принимаются с 10:00 (по киевскому времени) 30 мая 2019 до 10:00 (по киевскому времени) 14 июня 2019 года:

- в электронном виде на электронную почту cv@kmu.gov.ua;

- в бумажном виде на почтовый адрес 01008, г. Киев, ул. М. Грушевского, 12/2, Секретариат Кабинета Министров Украины, комиссия по отбору председателя правления ОАО "ГПЗКУ".

Подробнее о конкурсе читайте по ссылке.

Напомним, 20 марта правительство объявило о поиске новых руководителей налоговой и таможенной служб. Однако 23 апреля конкурс на должность главы таможни было приостановлено до отмены соответствующего решения суда.

Экономическая правда