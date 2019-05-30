АМКУ оштрафовал АМПУ на 68 тысяч

Одесское территориальное отделение АМКУ оштрафовало ГП "Администрация морских портов Украины" на 68 тысяч гривень за ущемление интересов потребителей услуг по организации грузопереработки грузов из-за взимания с них платы за услуги, или уже оплаченных, или таких, которые должны быть бесплатными.

Об этом свидетельствует решение отделения от 21 мая, сообщают "Наші гроші".

Антимонопольщики установили, что в течение 2017-2018 годов ГП АМПУ в пределах акватории Одесского филиала занимало монопольное положение с долей 100% на рынке предоставления комплекса услуг по организации грузопереработки грузов, в частности, на рейде Одесского порта и "борт-борт" у причалов порта.

При этом, Одесский филиал АМПУ навязывал субъектам хозяйствования платные услуги, которые уже были оплачены в составе портовых сборов и других услуг по государственным регулируемым тарифам, которые АМПУ предоставляет монопольно.

При условии существования значительной конкуренции на рынке, констатировали в отделении, АМПУ не имела бы возможности взимать дополнительные средства за комплекс услуг, которые уже оплачены по договорам о взаимодействии сторон при агентировании судов в украинских морских портах.

Среди прочего, заявители оплачивали и услуги, которые нужны самой администрации. Например, осуществление учета груза инженером коммерческого отдела или статистический контроль грузопереработки зерновых грузов.

За указанные действия ГП АМПУ получило 68 тыс. грн штрафа и получило обязательства прекратить нарушение.

Напомним, АМПУ намерена продолжить финансирование инвестиционных проектов в морских портах "Одесса", "Николаев" и "Черноморск" даже в текущих условиях увеличения отчисления дивидендов до 90%.