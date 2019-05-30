На новой парковке в "Борисполе" временно снизили цену до 1 гривни в час

Аэропорт Борисполь временно снизил цену на стоянку автомобилей около терминала D до 1 грн в час или до 24 грн в сутки.

Об этом сообщает avianews.com.

Такой тариф применяется на новом многоуровневом паркинге, который открыли 23 мая. Изначально в аэропорту планировали, что с 24 мая начнет действовать тариф 30 грн в час или 300 грн в сутки.

"В настоящее время системы парковки проводят последние этапы тестирования. Аэропорт не хочет возлагать финансовую нагрузку на пассажира, пока сервис не будет работать как часы. Это временное решение", — прокомментировали ситуацию в Борисполе.

В аэропорту отмечают, что утвержденный тариф может быть введен в любое время. В связи с этим пассажирам, которые решат оставить свой автомобиль на новой парковке на длительное время, следует быть готовым к тому, что оплатить стоянку придется по утвержденным тарифам.

Первая очередь многоуровневого паркинга возведена на средства аэропорта Борисполь. Она может разместить одновременно 1019 автомобилей. Утвержденный почасовой тариф 30 грн в час будет действовать на всех четырех этажах здания, тариф 300 грн в сутки будет распространяться только на автомобили, которые оставили на 1-м и 2-м этажах паркинга.

Читайте также: "Недострой" десятилетия: в "Борисполе" запустили многоуровневый паркинг