Появился проект реставрации Центрального гастронома на Крещатике

Здание центрального гастронома на Крещатике, 40/1 в центре Киева реставрируют по проекту архитектурно-конструкторского бюро VIHAREV architects & engineers.

По словам одного из авторов проекта Николая Вихарева, здание останется трехэтажным, в нем сохранят весь исторический фасад.

"По закону мы восстанавливаем то, что сгорело. Под баннерами сейчас сохранился старый фасад. Он целый. У нас есть исследования его, все анализы. И мы его подвесим на металле, сделаем укрепления, но это будет старая облицовка. Все стены, балкончики – все реставрируется", - рассказал Вихарев.

Он добавил, что на балконах до сих пор сохранилась историческая металлическая ковка.

"Там ковка та, что 100 лет назад была, фасад тот же сохранился. Единственное, что сто лет назад в витринах были деревянные вставки, но они потеряны еще где-то с 30-х годов. А так киевляне увидят то же, что было 100 лет назад", - рассказал архитектор.

Внутри здания, по его словам, "переосмыслят пространство".

"Это будет светлый торговый центр с кафешками, внутренним двориком и общественным пространством. И еще фишка, которой мы как архитекторы гордимся, что та часть, которая не относится к старой усадьбе, она там на заднем фоне здания, там будет плоская крыша с большой смотровой площадкой, с которой можно будет видеть панораму всего Крещатика. А летом там будут выносить столики от кафе и там можно будет посидеть", - рассказал Вихарев.

Под гастрономом обустроят паркинг.

"Подкопаться под Крещатик не получится, потому что это и по закону невозможно, и там же по Крещатику река идет. Но там есть подземное пространство – один подземный этаж, мы там делаем еще один. И там будут расположены паркинг и инфраструктура предприятий торговли, пути эвакуации, туалеты и т.д. Но это все в пределах землевладения", - рассказал Вихарев.

29 мая проект реставрации гастронома выносили на рассмотрение Градостроительного совета столицы, и совет поддержал видение архитекторов.

"Градостроительный совет поддержал указанный проект в первую очередь благодаря тому, что здесь выдержаны главные условия города: сохранение фасадов здания и уважение к исторической части города. Это хороший пример того, когда инвестор слышит городские власти и открыто идет на конструктивное сотрудничество", - сказал "Украинской правде" главный архитектор Киева – директор департамента градостроительства и архитектуры Александр Свистунов.

"На сегодняшний день ни один резонансный проект, который вредит городу, не был поддержан градостроительным советом, и я искренне жалею, что наши решения носят лишь рекомендательный характер", - добавил Свистунов.

По словам Вихарева, реставрационно-строительные работы на Крещатике, 40/1 могут начаться уже через полгода.

"Буквально на днях закончились археологические раскопки по этому объекту, потому что мы без них не имели права закапываться в землю, делать укрепления. Вот они закончены, сейчас будут начинаться противоаварийные работы. Это будет укрепление сваями, подвешивание всех конструкций, которые сохранились, в металле и укрепление соседних зданий. Далее мы закончим проект, пройдем экспертизу. И, думаю, где-то к концу года должны выйти на начало полноценных реставрационно-строительных работ", - подытожил Вихарев.

"Украинская правда" пыталась получить комментарии у владельца здания ООО "АБ реконструкции и развитие", но на момент выхода публикации, телефон представителя компании не отвечал.

Напомним:

20 июня 2017 года в здании бывшего гастронома на улице Крещатик, 40/1

возник пожар. Огонь по деревянным перегородкам и перекрытиям распространился со 2 этажа на 3 этаж и на чердак. Выгорело общей площадью 1000 кв. м.

Экс-депутат Киевсовета, активист Елена Терещенко-Ескина была убеждена, что причиной пожара является поджог с целью застройки участка под гастрономом.

Полиция расследовала пожар в здании бывшего центрального гастронома Киева по статье "Умышленное уничтожение имущества".

Народный депутат, советник мэра Киева по вопросам благоустройства Дмитрий Белоцерковец заявлял, что к пожару на Крещатике могла привести умышленная халатность строителей, чтобы лишить дом статуса памятника архитектуры и застроить.

Однако владелец гастронома ООО "АБ инвестиции и развитие" уверял, что причиной пожара была жаркая погода, а не поджог и заявлял, что намерен восстановить здание.

Дом на улице Крещатик / Б.Хмельницкого, 40/1 приказом Минкультуры от 13.07.2009 № 521/0/16-09 занесен в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник истории, архитектуры и градостроительства местного значения – "Отель "Кане" с охранным № 350-кв.

Кроме того, он располагается в пределах территории памятника градостроительства местного значения "Улица Крещатик" (приказ Министерства культуры Украины от 14.08.2013 № 757, охранный № 927-Кв), архитектурной охранной зоны (решение исполкома Киевсовета от 16.07.1979 № 920 и распоряжение КГГА от 17.05.2002 № 979) и в Центральном историческом ареале города Киева (решение Киевсовета от 28.03.2002 № 370/1804).

Украинская правда