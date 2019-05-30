ArcelorMittal заключил контракт на 30 миллионов долларов с китайской CISDI о модернизации крупнейшей печи

Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" подписал договор стоимостью почти 30 миллионов долларов с китайской компанией CISDI на модернизацию крупнейшей доменной печи №9.

Об этом сообщает пресс-служба компании на своем сайте.

Контракт включает разработку инжиниринга, поставку основного оборудования, его шефмонтаж, надзор за ним и обучение персонала меткомбината, говорится в сообщении.



При этом отмечается, что на предприятии действуют четыре доменные печи, из которых ДП-9 - самая крупная, ее полезный объем превышает 5000 куб. м. Она производит около половины всего чугуна на меткомбинате и до сих пор считается одной из самых больших в Европе.



"Комплексная модернизация ДП-9 позволит ей отработать следующие 20 лет, довести норму использования пылеугольного топлива (взамен дорогостоящего природного газа) до 200 кг/тонна чугуна, снизить коксовый эквивалент (суммарный расход топлива – газа, угля и кокса) и, соответственно, себестоимость чугуна", - подчеркнули в пресс-службе.

Также реконструируют аспирационные установки, что позволит снизить выбросы пыли до менее 20 мг/куб. м, а технологическую очистку газа – до уровня не выше 5мг/куб. м.

Модернизация печи увеличит ее производительность до 10 тыс. тонн чугуна в сутки на существующем сырье и до 12 тыс. тонн с использованием агломерата и окатышей.

"ArcelorMittal Кривой Рог" планирует выпускать окатыши после строительства фабрики окомкования (заявленная мощность 4,5–5 млн тонн в год). Оба проекта являются ключевыми в инвестпрограмме предприятия по обновлению и строительству производственных мощностей.



В пресс-релизе констатируется, что "ArcelorMittal Кривой Рог" и CISDI уже приступили к подготовке проекта, сформирована совместная команда проектировщиков, в которую вошли специалисты департамента по инвестициям и инжинирингу криворожского предприятия. Началось 3D-сканирование объектов, геодезическая и топографическая съемки.



Вся подготовка проекта, его экспертиза, заказ и поставка большого количества оборудования пройдет в 2019–2020 гг., а сама модернизация ДП-9 - в 2021 году.

В ближайшие полтора года "ArcelorMittal Кривой Рог" совместно с CISDI проведет подготовку к масштабному комплексу работ по большому количеству объектов, для многих из которых нужно будет сделать отдельный мини-проект, выбрать поставщика оборудования и исполнителя работ.

"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

CISDI входит в госкорпорацию КНР MinMetals и является одним из мировых лидеров по реализации масштабных инженерных проектов для металлургической промышленности.

Напомним:

В мае прошлого года стало известно, что "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые за 12 лет грозит финансовый кризис.

Позже в "АрселорМиттале" заявили, что экономическая ситуация в Украине стабилизировалась, и предприятие работает хорошо.

В 2018 году предприятие получило почти 70 млрд грн чистого дохода.

Экономическая правда