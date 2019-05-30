В России сообщили, сколько времени будут забирать свою грязную нефть из нефтепровода "Дружба"

Общий объем некондиционной нефти, поставленной по нефтепроводу "Дружба" и через порт Усть-Луга, составил около 3 млн тонн, для полной очистки системы от грязной нефти понадобится до 8 месяцев.

Об этом сообщил вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов в интервью Коммерсантъ.

"Общий объем некондиционной нефти, поставленной по нефтепроводной системе "Дружба" и через порт Усть-Луга, составил порядка 3 млн тонн", - сказал Андронов.

"По нашим прогнозам, на это (очистку - ред.) потребуется около шести—восьми месяцев. Нефть, соответствующая нормативным показателям, с 4 мая поступила на НПЗ Беларуси, с 10 мая — в порт Усть-Луга, а с 23 и 29 мая соответственно через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию", - сказал Андронов.

Напомним:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзитнефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилосьоколо 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.

В Укртранснафте заявили, что Россия должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца 2019 году в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефть.