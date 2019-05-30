Местные бюджеты выделят 300 миллионов на жилье для молодежи

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству получит в этом году из местных бюджетов для финансирования жилищных программ 300 миллионов гривень, что на 25% больше, чем в прошлом году.

Об этом на пресс-конференции "Ипотека после выборов: чего ждать покупателям жилья, к чему готовиться застройщикам" сообщил Сергей Комнатный, глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству.

"В 2019 году мы планируем привлечь более 300 млн грн из местных бюджетов. Финансирование жилищных программ из государственного бюджета существенно не изменится и составит 208 млн грн", – отметил Комнатный.

Он также сообщил, что в 2019 году бюджет строительства бесплатного жилья для силовых структур составляет 1,8 млрд грн, что позволит построить около 3 тыс. квартир. Также более 1,3 млрд грн пойдет на строительство бесплатного жилья для нужд Министерства социальной политики. Кроме этого, на временное жилье для внутренне перемещенных лиц будет выделено 20 млн грн.

"В целом в 2019 году мы планируем обеспечить жильем более 1100 семей", – подытожил Комнатный.

В 2018 году Госмолодежьжилье обеспечило жильем 751 семью. На реализацию 110 региональных и четырех государственных программ в прошлом году поступило более 87 млн грн из государственного бюджета, что позволило - с учетом мультипликативного эффекта - привлечь более 240 млн из местных бюджетов.

Кроме того, было привлечено 218,8 млн грн собственных средств Госмолодежьжилья и граждан.

Экономическая правда