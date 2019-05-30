В Жулянах открылся мультибрендовый магазин Heinemann Duty Free

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27 мая 2019 года состоялось торжественное открытие очередного мультибрендового магазина Heinemann Duty Free в новой части терминала Ааэропорта "Киев" им. Сикорского ("Жуляны").

Базирующаяся в Гамбурге компания Gebr. Heinemann работает в 100 странах мира на всех континентах. Запуск магазина осуществила украинская компания BF&GH Travel retail оперирующая дьюти фри розницей Heinemann в Украине.

На открытии присутствовал вице-президент Gebr Heinemann Ричард Хойер (Richard Hoyer), который тепло приветствовал расширение инфраструктуры аэропорта "Киев" необходимой для обеспечения динамичного ежегодного роста пассажиропотока, демонстрируемого аэропортом на протяжении последних лет (52% в 2018).

"На протяжении 9 лет мы осуществляем успешные инвестиции в украинский рынок и верим в стратегическое бизнес партнёрство с аэропортами" - комментирует Хойер – "Наша цель – лучший в мире шопинг для наших клиентов, который мы обеспечиваем сотрудничая с лидирующими международными брендами и предоставляя великолепный ассортимент парфюмерии и косметики, аксессуаров, алкоголя и сладостей."

"Мне очень нравится жить в Киеве и работать в компании BF&GH Travel Retail, Украина – страна с огромным потенциалом, растущим количеством авиапассажиров и удивительным развитием аэропортов" - говорит Саймон Форд (Simon Forde), генеральный директор украинского предприятия BF&GH Travel Retail, которая на сегодняшний день насчитывает 527 сотрудников.

Имея за плечами 30-ти летний опыт работы в рознице различных дьюти фри операторов и посетивший Украину впервые в 2003, Саймон также добавляет:

"Вместе с тем, в Украине существует ошибочное мнение, что бизнес дьюти фри магазинов прост и лёгок. В реальности всё как раз наоборот! Кроме того, что мы имеем фиксированные арендные ставки, аэропорты получают процент от наших продаж и, если наши продажи растут, растут и доходы аэропортов. Эта бизнес модель действует во всех Европейских странах. Более того, мы платим значительные инфраструктурные платежи и помимо этого, мы отдельно оплачиваем услуги аэропорта. Мы строим такие партнёрские отношения с аэропортами потому, что верим в долгосрочное эффективное бизнес сотрудничество, а также потому, что мы уверены, что с помощью нашего ассортимента делаем путешествие лучше!"

Heinemann, как лидирующий дьюти фри оператор, имеет достаточно опыта и энтузиазма чтобы создать для украинского пассажира поистине незабываемые впечатления от шопинга.

Мы с радостью приветствуем пассажиров в нашем магазине в новой части терминала А аэропорта "Киев", а также в Борисполе и Одессе!