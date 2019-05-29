"Укроборонпром" остановил выпуск БТРов, поскольку их не принимает Минобороны

ГП "Житомирский бронетанковый завод" приостановило работу цеха по производству корпусов БТР-4, поскольку из-за устаревшего законодательства Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

Отмечается, что это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Минобороны допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО.

"Ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК. Ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады Украины и ряда государственных органов", - говорится в заявлении концерна.

"В результате позиции военной приемки Минобороны и из-за еще действующих архаичных норм стандартизации приостановлено специально созданную производственную линию на житомирском заводе", - говорится в сообщении.

"Ситуация выглядит абсурдной, ведь бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники", - добавили в ГК.

Отмечается, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера Концерна, а также - в частных компаниях.

Сообщается, что на предприятиях "Укроборонпрома", в частности, на ГП "Завод им. Малышева", ГП "ХКБМ им. Морозова" и ГП "Киевский бронетанковый завод" также созданы линии по производству бронетранспортеров и планировалось серийное изготовление БТР-4 и БТР-3, которые должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

"Серийное производство новых боевых машин зависит от поставок броневой стали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС. Ведь единственное в Украине предприятие по сварке корпусов с украинской бронестали - частное ООО "Лозовской кузнечно-механический завод" - не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии", - рассказали в Концерне.

В "Укроборонпроме" подчеркнули необходимость скорейшего решения проблемы стандартизации, в частности о допуске во внутреннее производство импортных бронесталей.