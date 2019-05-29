В "Антонове" объяснили, что иск россиян его не касается

В ГП "Антонов" объяснили, что российская авиастроительная корпорация подала в суд на ликвидированный концерн.

Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что 23 мая ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подало иск в Арбитражный суд Москвы именно в отношении государственного авиастроительного концерна "Антонов", а не государственного предприятия "Антонов".

В 2015 году Кабмин утвердил постановление, которым ГП "Антонов" исключено из состава государственного авиастроительного концерна "Антонов" и включено в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Кроме того, в соответствии с положениями устава ГАК "Антонов", концерн не отвечает по обязательствам участников, а участники не отвечают по обязательствам концерна.

В 2017 году было утверждено постановление правительства о ликвидации государственного авиастроительного концерна "Антонов" и создании комиссии по его ликвидации.

Как сообщалось ранее, материалы, разъясняющие суть претензий, пока не обнародованы.

Представитель ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" заявлял, что обращение в суд мотивировано прекращением деятельности и ликвидацией совместного предприятия ООО "ОАК-Антонов".

Соглашение о создании "ОАК-Антонов" было заключено в 2010 году. Предполагалось, что предприятие займется координацией совместных программ авиапрома (среди них - Ан-70, Ан-124, Ан-140), вопросами маркетинга и послепродажного обслуживания самолетов.

В 2011 году компания приступила к работе, в 2015 году Кабмин Украины распорядился о выходе "Антонова" с капитала СП, а впоследствии ГАК был ликвидирован.