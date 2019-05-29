Развитие ипотеки обеспечит около 82 миллиардов инвестиций в недвижимость - эксперты

На сегодняшний день соотношение ипотеки к ВВП в Украине - на уровне 5-6%, в то время как в развитых странах этот показатель балансирует на грани 40-60%.

Об этом шла речь на пресс-конференции "Ипотека после выборов", сообщает Офис эффективного регулирования (BRDO) в Facebook.

По словам экспертов, это означает, что рынок ипотеки имеет значительный потенциал развития и должен стимулироваться в Украине. А его развитие обеспечит около 82 млрд гривень инвестиций в первичную недвижимость.

В частности, эксперты BRDO оценивают доход от инвестиций в жилую недвижимость в пределах 8-12% годовых от сдачи в аренду и 20-40% дохода за два года при перепродаже квартир, в которые инвестируются средства на этапе "фундамента".

Ипотечные ставки, по мнению экспертов, зависят в основном от трех факторов: стабильность экономики, стоимость/доступность "длинных денег" и рискованности предмета ипотеки.

"Эти факторы и нужно существенно менять: прикладывать максимум усилий к реанимации экономики и ее стабилизации, что приведет к накоплению средств в экономике и повышению кредитных рейтингов страны, а банковская система получит доступ к более дешевым ресурсам", - отмечают эксперты.

Другая часть - это снижение рискованности объектов, считают специалисты. По их мнению, требуется пересмотр нормативной и регуляторной базы.

"Мы в BRDO уже имеем несколько рецептов и сейчас активно их превращаем в проекты нормативно-правовых актов для внедрения, например: взаимодействие субъектов строительного рынка, защиту имущественных прав инвесторов и меры при выделении земельных участков", - резюмировали в Офисе реформ.

Как сообщалось ранее, только 3% жилья приобретается в ипотеку на первичном рынке Киева и области.

Экономическая правда