Boeing 737 MAX не будут эксплуатировать еще минимум два месяца – IATA

Запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX может остаться в силе еще на два месяца или даже на более длительный срок.

Об этом сообщает Dow Jones со ссылкой на главу Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александра де Жуниака, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, срок возобновления полетов самолетов семейства 737 MAX будет зависеть от регуляторов, однако авиакомпании ожидают, что запрет останется в силе еще на 10-12 недель.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на прошлой неделе провело встречу с представителями международных авиарегуляторов, чтобы обсудить ситуацию с Boeing 737 MAX.

Де Жуниак назвал последствия запрета на эксплуатацию Boeing 737 MAX существенными, однако отметил, что IATA еще не получила данные о финансовых последствиях отмены авиарейсов.

По его словам, FAA на встрече с авиарегуляторами не озвучило точных сроков возобновления полетов самолетов семейства 737 MAX.

Глава IATA также сказал, что авиакомпании надеются на то, что регуляторы "установят разумные временные рамки" для безопасного возобновления эксплуатации лайнеров.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Boeing планирует выпустить обновленное программное обеспечение для своего 737 MAX.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

13 марта Украина присоединилась к запрету.

13 марта Boeing провела презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире, новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X для ограниченного круга участников.

19 апреля Boeing завершил испытания 737 MAX c обновленным ПО.

Читайте также: Крутое пике: взлетит ли Boeing 737 и что надо знать пассажирам

Экономическая правда