Экспертиза установила, что Смолий не оказывал давления на судей в деле Приватбанка

Глава Национального банка Украины Яков Смолий не оказывал влияния на судей, не высказывал к ним неуважения и не призывал к невыполнению решений Окружного административного суда Киева об отмене решений о национализации ПриватБанка во время выступления на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 апреля 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты семантико-текстуальной экспертизы его выступления по стенограмме заседания СНБО, проведенной "Украинским центром судебных экспертиз", сообщается на сайте НБУ.

Судебный эксперт пришел к выводу, что во время выступления Смолий проинформировал присутствующих о деятельности и достижениях ПриватБанка и о возможных финансовых рисках как для вкладчиков банка, так и стабильности всей банковской системы в случае вступления решения Окружного административного суда Киева в законную силу. Также председатель НБУ сообщил о намерениях правления НБУ совершить определенные действия юридического характера (обратиться в Министерство юстиции, Высший совет правосудия и подать апелляционную жалобу) с целью пересмотра решения суда и предотвращения изъятия ПриватБанка из государственной собственности.

Судебный эксперт отмечает, что в ходе выступления у Смолия не было высказываний в форме призывов о невыполнении решения Окружного административного суда Киева от 18 апреля, которым национализация ПриватБанка была признана незаконной.

Результаты экспертизы показали, что в тексте выступления Смолия отсутствуют высказывания, которые содержат признаки, призывы или утверждения или могут оцениваться как оказание влияния или неуважения к суду и судьям, указано в сообщении.

Напомним:

НБУ 24 мая подал апелляционные жалобы на два вердикта Окружного административного суда Киева от 18 апреля 2019 года, отменивших решения НБУ о выводе неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства и определении перечня связанных лиц с ПриватБанком.

В мае также подали апелляции на эти решения суда ПриватБанк и Кабинет министров.

Генпрокуратура расследует факт возможного вмешательства президента Украины, глав Минюста и НБУ в деятельность судов по делу Приватбанка.

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