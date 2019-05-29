Канадцы, американцы и европейцы приняли участие в нефтегазовых конкурсах Украины

На предложенные правительством в феврале 9 нефтегазовых участков было подано 22 заявления от 13 компаний, из которых три - иностранные инвесторы.

Об этом сообщает Ассоциация газодобывающих компаний Украины.

В частности, заинтересованность проявила большое канадская публичная компания Vermilion Energy, которая подала заявку на четыре участка в партнерстве с Укргазвыдобуванням, американский частный фонд Sigma Bleyzer в паре с техасской фирмой Aspect Energy, а также центральноевропейський холдинг EPH со словацким оператором Nafta.

Наибольший ажиотаж вызвал блок Софиевский (собрал пять заявлений), и Зинковский (четыре заявления), Русановский (этот блок номинировали три компании), остальные - по два заявления.

Также одно заявление было подано на Балаклейский и Бузовский участки.

Чемпионом по количеству поданных заявок стала госкомпания Укргаздобыча (девять заявок, из них четыре - совместно с Vermillion Energy).

По две аппликации сделали украинские добытчики Укрнефтебурение, Укрнафта, ДТЭК Нафтогаз Захиднадросервис.

По одной заявке подали американская SigmaBleyzer/AspectEnergy, и чешский EPH, а также украинские ГеоАльянс, Навигатор Комплект и неизвестная фирма Еврогаз Украина.

По данным УП, последняя компания может иметь австрийские корни. Так, ООО "Газ-групп" обладает заправочными станциями Glusco, принадлежащими Роснефти через ТНК.

Напомним:

В 2018 году Украина ввела онлайн-аукционы на платформе ProZorro по продаже разрешений на пользование недрами. Почему это важно - читайте в публикации: "Новая эра в проведении нефтегазовых аукционов".

Во время первого нефтегазового онлайн-аукциона в марте-2019 было продано три нефтегазовых участка по совокупной цене 141 млн гривень, что в три раза выше начальной общей стоимости участков.

Как сообщалось, в 2018 году Украина добыла 21 млрд куб. м природного газа, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Темп роста умеренный, но стабильный уже третий год подряд.

Как известно, треть частных компаний, добывающих нефть и газ в Украине, контролируют публичные деятели или их ближайшие соратники. Среди них - народные депутаты, крупнейшие олигархи и одиозный экс-министр времен Януковича.

Читайте подробнее в публикации ЭП: "Взять за недра: Кто владеет нефтегазовыми месторождениями страны".

Экономическая правда