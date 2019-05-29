Канадцы, американцы и европейцы приняли участие в нефтегазовых конкурсах Украины
На предложенные правительством в феврале 9 нефтегазовых участков было подано 22 заявления от 13 компаний, из которых три - иностранные инвесторы.
Об этом сообщает Ассоциация газодобывающих компаний Украины.
В частности, заинтересованность проявила большое канадская публичная компания Vermilion Energy, которая подала заявку на четыре участка в партнерстве с Укргазвыдобуванням, американский частный фонд Sigma Bleyzer в паре с техасской фирмой Aspect Energy, а также центральноевропейський холдинг EPH со словацким оператором Nafta.
Наибольший ажиотаж вызвал блок Софиевский (собрал пять заявлений), и Зинковский (четыре заявления), Русановский (этот блок номинировали три компании), остальные - по два заявления.
Также одно заявление было подано на Балаклейский и Бузовский участки.
Чемпионом по количеству поданных заявок стала госкомпания Укргаздобыча (девять заявок, из них четыре - совместно с Vermillion Energy).
По две аппликации сделали украинские добытчики Укрнефтебурение, Укрнафта, ДТЭК Нафтогаз Захиднадросервис.
По одной заявке подали американская SigmaBleyzer/AspectEnergy, и чешский EPH, а также украинские ГеоАльянс, Навигатор Комплект и неизвестная фирма Еврогаз Украина.
По данным УП, последняя компания может иметь австрийские корни. Так, ООО "Газ-групп" обладает заправочными станциями Glusco, принадлежащими Роснефти через ТНК.
Напомним:
В 2018 году Украина ввела онлайн-аукционы на платформе ProZorro по продаже разрешений на пользование недрами. Почему это важно - читайте в публикации: "Новая эра в проведении нефтегазовых аукционов".
Во время первого нефтегазового онлайн-аукциона в марте-2019 было продано три нефтегазовых участка по совокупной цене 141 млн гривень, что в три раза выше начальной общей стоимости участков.
Как сообщалось, в 2018 году Украина добыла 21 млрд куб. м природного газа, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Темп роста умеренный, но стабильный уже третий год подряд.
Как известно, треть частных компаний, добывающих нефть и газ в Украине, контролируют публичные деятели или их ближайшие соратники. Среди них - народные депутаты, крупнейшие олигархи и одиозный экс-министр времен Януковича.
Читайте подробнее в публикации ЭП: "Взять за недра: Кто владеет нефтегазовыми месторождениями страны".
Экономическая правда
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