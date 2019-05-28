Зеленский встретился с миссией МВФ

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителями миссии Международного валютного фонда в Украине во главе с Роном ван Роденом, которые находятся в Киеве.



Об этом сообщает пресс-служба президента.



"Сотрудничество продолжается. Международный валютный фонд всегда есть надежным партнером Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке, и Украина со своей стороны также будет оставаться партнером, который выполняет свои обязательства", - подчеркнул Зеленский.



На встрече с миссией МВФ он отметил на "затягивании с принятием реформаторских законопроектов" парламентом.



"К сожалению, пока мы видим промедление с принятием реформаторских законопроектов, на которые граждане, бизнес, финансовое сообщество ждут годами. Надеюсь, парламент нового созыва наверстает это и обеспечит основу для получения следующего транша финансирования от Фонда", - отметил президент.



Он сообщил, что его команда разработала новый законопроект об ответственности за незаконное обогащение, "который вернет антикоррупционным органам важный инструмент для привлечения коррупционеров к ответственности".



"На этой неделе мы обязательно подадим в парламент этот законопроект и очень надеемся, что депутаты его примут. Но если этого не произойдет, это будет еще одним доказательством того, что это - нетрудоспособный парламент, - отметил Владимир Зеленский.



Ко встрече также присоединились председатель Национального банка Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова.



Смолий отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ является важным для поддержания финансовой стабильности в Украине.



"До конца текущего года наша страна должна заплатить более 5 миллиардов долларов по внешним и внутренним обязательствам в иностранной валюте. Объем международных резервов пока 19,3 миллиарда долларов, и этого достаточно для выполнения суверенных обязательств", - подчеркнул Смолий.



Представители Международного валютного фонда заявили, что готовы продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной, как только после парламентских выборов будет сформировано новое правительство.



До этомго будут постоянные консультации по формированию новой повестки дня реформ.



"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом предоставлять нашу поддержку", - подчеркнул руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден.



Он отметил, что досрочные выборы в Верховную Раду являются новой возможностью для ускорения преобразований в стране.



Также руководитель миссии МВФ подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов - НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда.



Напомним:

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что новая украинская власть будет активно сотрудничать с МВФ и другими международными организациями по подготовке новой программы кредитования.