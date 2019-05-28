Цены на железную руду в Китае выросли до максимума за 6 лет
27 мая китайские фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже выросли на 4,3%, до 110,02 доллара за тонну – это самый высокий показатель с 2013 года.
Об этом сообщает Reuters.
Причина – сокращение запасов железной руды в китайских портах. В частности, объемы сырья в китайских портах SH-TOT-IRONINV опустились до самого низкого уровня за последние два года.
Кроме того, инвесторы также ожидают перебоев с поставками руды в случае прорыва дамбы корпорации Vale – на шахте Гонко Соко.
"Некоторые крупные фонды продолжают повышать цены на железную руду", – сказал трейдер из Шанхая.
Напоминаем:
В феврале 2017 года цена на железную руду находилась на отметке 90 долларов за тонну, а в июне ее стоимость опустилась до 50 долларов за тонну на фоне оценки инвесторами двух основных факторов - уровня спроса в Китае и повышения объема поставок сырья.
Железная руда является одним из главных сырьевых товаров, которые экспортирует Украина.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua