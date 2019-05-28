Цены на железную руду в Китае выросли до максимума за 6 лет

27 мая китайские фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже выросли на 4,3%, до 110,02 доллара за тонну – это самый высокий показатель с 2013 года.

Об этом сообщает Reuters.

Причина – сокращение запасов железной руды в китайских портах. В частности, объемы сырья в китайских портах SH-TOT-IRONINV опустились до самого низкого уровня за последние два года.

Кроме того, инвесторы также ожидают перебоев с поставками руды в случае прорыва дамбы корпорации Vale – на шахте Гонко Соко.

"Некоторые крупные фонды продолжают повышать цены на железную руду", – сказал трейдер из Шанхая.

Напоминаем:

В феврале 2017 года цена на железную руду находилась на отметке 90 долларов за тонну, а в июне ее стоимость опустилась до 50 долларов за тонну на фоне оценки инвесторами двух основных факторов - уровня спроса в Китае и повышения объема поставок сырья.

Железная руда является одним из главных сырьевых товаров, которые экспортирует Украина.