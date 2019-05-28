Человек Гройсмана задерживает зарплату работникам Дунайского пароходства
Капитаны и механики речных групп судов ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" обвиняют руководство компании в нарушении их прав, в частности хронической задержке выплаты заработной платы.
Текст открытого письма, адресованное главе правления ЧАО "УДП" Дмитрию Чалому, опубликовало местное издание Бессарабия.ua.
35 подписантов потребовали в трехнедельный срок организовать встречу руководства "УДП" со старшим командным составом флота при личном присутствии Чалого.
Главные требования капитанов и механиков - погасить задолженность по зарплате и своевременно производить выплату экипажам судов, находящимся в рейсе.
"Из-за недостатка запасных частей и отсутствия финансирования ремонта флот останавливается. На сегодняшний день 21 судно стоит в ожидании докового ремонта и закупки сменно-запасных частей", - также говорится в тексте письма.
По данным ЭП, задолженность по выплате зарплаты существует как перед работниками речного флота, занимающегося грузоперевозками, так и перед работниками пассажирского флота.
Задолженность перед сотрудниками в гривне составляет несколько месяцев, в иностранной валюте - с 2018 года.
Напоминаем:
"Украинское Дунайское пароходство" возглавляет Дмитрий Чалый. Он был назначен на должность 15 марта текущего года вне конкурса.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян в интервью ЭП назвал это назначение "политическим решением".
Чалый в 2016-2017 годах работал заместителем директора морского торгового порта "Черноморск" и Одесского МТП, а перед этим – коммерческим директором "Укрпошты".
В Одесском морском торговом порту и в "Укрпоште" Чалый был заместителем Игоря Ткачука.
Винницкий бизнесмен Ткачук возглавлял "Укрпошту" с декабря 2014 года. Это брат народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Геннадия Ткачука.
По словам нардепа от БПП Сергея Лещенко, Геннадий Ткачук входит в группу, которая ориентируется на премьер-министра Владимира Гройсмана.
Игорь Ткачук был одним из транспортных перевозчиков в Виннице, мэром которой Гройсман был до переезда в Киев в 2014 году на должность вице-премьер-министра.
В 2015-2016 годах Ткачук участвовал в конкурсе на должность главы "Укрпошты". Конкурс он проиграл Игорю Смелянскому.
Однако долгое время не покидал свое кресло, поскольку его деловой партнер и заместитель Дмитрий Чалый – тоже участвовавший в конкурсе, как подставное лицо – подал в суд и заблокировал имплементацию его результатов.
Чалый согласно декларации, поданной им как претендентом на пост главы правления УДП, в 2016 году получил 509,1 тыс грн зарплаты в "Укрпочте" и 1,185 млн грн зарплаты в Одесском МТП.
На начало года у него также были наличные сбережения в размере 1 млн грн, 300 тыс долларов и 100 тыс евро.
До назначения в Черноморский МПТ опыта работы в морехозяйственном комплексе Чалый не имел.
УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю.
Флот УДП насчитывает почти 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов.
Основу дунайских перевозок флота составляет украинское металлургическое сырье, поставляемое для различных потребителей в придунайских странах.
Экономическая правда
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