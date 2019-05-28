Элитный ЖК "Бусов Хилл" передан под заселение

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В ЖК премиум класса Busov Hill на Печерске полным ходом идет заселение жильцов. Большая часть собственников уже завершили ремонты. Дом обслуживает собственная эксплуатационная служба. Об этом сообщили в строительной компании "Житлобудинвест".

Введения в эксплуатацию и передача под заселение ЖК "Бусов Хилл" - знаковое событие на рынке элитной недвижимости Киева, поскольку количество домов такого уровня в Киеве можно сосчитать на пальцах.

Еще на стадии строительства дом получил практически все возможные строительные награды и звания, в том числе, титулы "Элитная новостройка года" и "Лучший ЖК премиум класса в Киеве".

Дом расположен в исторической местности Зверинец. Земля, которая была резиденцией князей Киевской Руси, а затем более тысячи лет принадлежала монастырям, сегодня стала престижным адресом для частных резиденций, посольств, элитарной малоквартирной застройки. Роскошные панорамы Ботсада, Днепра открываются даже на нижних этажах дома.

Максимально насладиться пейзажами позволяет особое остекление – в ЖК Busov Hill впервые в Украине реализована система Glass Wall – окна простираются практически на всю ширину и высоту каждой комнаты. Использован исключительно алюминиевый профиль Schuco (Германия) и энергосберегающие солнцезащитные стеклопакеты американского бренда Guardian.

Все стены выполнены из красного эффективного кирпича, а навесной вентилируемый фасад имеет двойной слой утеплителя. Важно, что на отопление и нагрев воды работает автономная котельная на оборудовании Viessmann (Германия).

Едва переступив порог дома, ощущаешь величие и особый статус комплекса. Впечатляющее лобби имеет беспрецедентную для столичных новостроек высоту потолков – 8 метров. Одна из стен лобби полностью выполнена в стекле, а настоящей изюминкой являются стены-водопады, обрамляющие зоны отдыха и стойку ресепшен.

Дом обслуживает 6 высокоскоростных швейцарских лифтов Schindler. На каждом этаже Busov Hill расположено от 1 до 4 квартир. 3-уровневый подземный паркинг имеет лифтовое сообщение с жилой частью здания.

Закрытая охраняемая территория, многоуровневая система контроля доступа, smart-инженерия, система "Интеллектуальное здание", консьерж-сервис в режиме 24/7 – все эти незаметные помощники каждый день будут обеспечивать комфорт собственникам квартир.

Как сообщили в строительной компании "Житлобудинвест", для качественного обслуживания дома создана собственная эксплуатационная служба, контроль над которой осуществляет ОСМД. "Главным преимуществом такой структуры является то, что ОСМД – неприбыльная организация, это позволяет значительно оптимизировать уровень тарифов", - отметили в компании.

Для тех, кто хочет заехать и сразу жить в ЖК Бусов Хилл есть спецпредложение: квартира с дизайнерским ремонтом.

"Busov Hill - недвижимость вне времени. Являясь официальным партнером внешних продаж, могу уверенно сказать, что Busov Hill соответствует взыскательности сегмента Premium жилья. Девелоперы уделяют большее внимание объектам класса Comfort и Business. План реновации Киева и активность застройщиков не дает гарантий большинству собственников недвижимости первичного рынка, что перед их домом не вырастет очередной новострой. Busov Hill защищен от этой участи", - отметила эксперт рынка недвижимости, управляющий партнер компании Benefit Realty Group Елизавета Гурина.

По ее словам, ЖК Busov Hill - это про тонкое чувство вкуса, ликвидность, любовь к деталям, поэтому долгосрочная инвестиция в этот дом - разумное вложение, если принято решение о покупке не для жизни, а с целью сдачи в аренду. Окупаемость составит около 8 лет.

"В этом районе очень высок спрос на трех и более комнатные квартиры со стильным, функциональным ремонтом, поэтому аренда квартиры площадью 100 - 120 кв.м. в месяц будет составлять 3000 - 3500 дол. США , квартиры площадью от 150 и более квадратных метров будут иметь ставку 4500 – 8000 дол. США", - подчеркнула Елизавета Гурина.

Успейте и Вы приобрести свою квартиру в ЖК Busov Hill. Записаться на просмотр можно в любое удобное время по телефону: 044 374 11 22. Адрес дома: Киев, ул. Бусловская, 12.

busovhill.com.ua