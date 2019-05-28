Украина, Литва и Беларусь запускают контейнерный поезд между Клайпедой и Одессой

"Укрзализныця" договорилась с руководством железных дорог Беларуси и Литвы и компаниями Containerships, Intermodal Container Service о запуске нового регулярного контейнерного поезда, который будет курсировать по маршруту Клайпеда/Драугисте - Кяна - Словечно - Бровары/Одесса-Порт.

Об этом со ссылкой на информацию АО УЗ сообщает ЦТС .

"Сегодня, 28 мая, в Одессе стороны подписали соглашение об организации движения поезда", - говорится в сообщении.

Напомним, что поезд будет называться Containerships train. В его составе будут транспортироваться крупнотоннажные контейнеры. От станции формирования до станции отправления поезд будет курсировать без переработки.

Также сообщается, что поезда будут курсировать еженедельно в обоих направлениях. На первом этапе контейнерный поезд будет курсировать назначением на станцию ​​Бровары.

"Containerships train - это 21-й контейнерный поезд, который будет курсировать по территории Украины, и 18-й, который будет осуществлять перевозки на регулярной основе", - отметил руководитель АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Напомним, в начале апреля "Укрзализныця" запустила новый регулярный контейнерный поезд со станции "Нижнеднепровск-Узел" до станции Славкув (Польша). Этот поезд стал 19-м контейнерным поездом, курсирующим на постоянной основе по территории Украины (из них восемь – транзитные).

Контейнерные перевозки "Укрзализныци" в 2018 году составили 334 963 TEU, что на 13% больше объема 2017 года. Увеличение произошло во всем видам сообщений: транзитном - на 24%, экспортном - на 17%, внутреннем - на 11% и импортном - на 8%.

Экономическая правда