Все разделы
Укр / Рус

Схипхол отменяет авиарейсы из-за забастовки общественного транспорта в Нидерландах

Вторник, 28 мая 2019, 14:42

Один из важнейших аэропортов в Европе, аэропорт Амстердама Схипхол, предупредил пассажиров о возможных задержках рейсов из-за общенациональной забастовки общественного транспорта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Во вторник большинство автобусов, поездов, трамваев и паромов в Нидерландах простаивают в связи с однодневной забастовкой профсоюзов. Они проводят кампанию против увеличения пенсионного возраста.

Аэропорт Схипхол уже отменил около 80 рейсов. Национальный перевозчик KLM предложил пассажирам изменить свое бронирование бесплатно.

Между аэропортом и Амстердамом курсирует всего четыре поезда в час вместо обычных 25. Схипхол попросил граждан не ехать в аэропорт без крайней необходимости.

Власти Амстердама открыли для велосипедистов туннель под главной водной артерией города, чтобы люди могли добраться на работу.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

аэропорт Нидерланды авиа

powered by lun.ua
Материалы по теме
Аэропорт "Киев" открыл обновленный терминал "А" 24 мая 2019, 13:38
Корпоратизацию аэропорта "Борисполь" отложили на полгода 24 мая 2019, 12:27
Согласован состав наблюдательного совета аэропорта "Борисполь" 22 мая 2019, 18:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!