Российских чиновников оставили без иностранного вина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете закупать вина иностранного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, запрет вводится в целях содействия развитию отечественного виноградарства и виноделия.

Ограничение закупкок распространяется на вина, игристые вина, ликёрные и фруктовые (плодовые) вина.

"Это ограничение касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли, общественного питания и т.д.", - отмечается в документе.

Украинская правда