Банки-банкроты в апреле получили почти 1 миллиард

По апреля 2019 года на счета ликвидируемых банков поступило 951,7 миллионов гривень, из которых 851,8 миллиона - от продажи активов этих банков.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физлиц.

По объемам поступлений от реализации активов по итогам апреля лидировали:

АО "ВТБ банк" - 372,3 млн грн;

АО "Дельта банк" - 186,6 млн грн;

ПАО "Банк "Киевская Русь" - 90,5 млн грн;

ПАО "Авант-Банк" - 41,5 млн грн;

ПАО "Банк "Финансы и кредит" - 28,1 млн грн;

ПАО "КБ "Надра" - 18,8 млн грн;

ПАО "Брокбизнесбанс" - 15,7 млн грн;

ПАО "Банк "Контракт" - 14,2 млн грн;

АО "Родовид банк" - 12,5 млн грн;

ПАО "Банк "Форум" - 11,8 млн грн.

В общей сумме поступлений по итогам апреля 90,1 млн грн - это средства от погашения кредитов; 9,8 млн грн - от аренды имущества.

Отмечается, что от погашения ценных бумаг в отчетный период средства не поступали.

За январь-апрель текущего года на счета банков, которые ликвидируются, поступило 3 297,4 млн грн, из них от реализации активов - 2 931,5 млн грн, погашение кредитов - 305,7 млн грн, погашение ценных бумаг - 15,2 млн грн, аренды имущества – 45,0 млн грн.

Напомним, в течение марта на счета ликвидируемых банков поступило 903,6 млн гривень.

Экономическая правда