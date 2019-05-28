Омеляну объявили обвинение из-за декларирования

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Соломенском райсуде Киева объявили обвинительный акт министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого обвиняют в декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

По версии следствия, информация в декларациях Омеляна за 2015-й и 2016 годы отличается от достоверной более чем 3 млн и 8 млн гривень соответственно.

Суд определил порядок и объем исследования доказательств 27 мая, следующее заседание запланировано на 23 августа.

Уголовное производство против министра инфраструктуры по статье 366-1 Уголовного кодекса открыли в мае 2017 года, а обвинительный акт отдали в суд зимой 2019-го. Кроме недостоверного декларирования Омеляна подозревали в незаконном обогащении. Но по этому подозрению суд закрыл производство, когда 368-2 статью Уголовного кодекса признали неконституционной.