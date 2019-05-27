МАУ возобновляет воздушное сообщение между Одессой и Вильнюсом
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" летом возобновляет авиасообщение Одесса-Вильнюс.
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Рейсы будут выполняться из Международного аэропорта "Одесса" в аэропорт "Вильнюс" на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.
Путешествие будет занимать чуть меньше двух часов.
Таким образом количество прямых еженедельных регулярных рейсов МАУ, связывающих Украину и Литву, возрастет с 14 до 17 по сравнению с прошлым годом, рассказали в компании.
Расписание рейсов:
|
№ рейса
|
Направление
|
Отправление
|
Прибытие
|
PS179
|
Одесса-Вильнюс
|
04:25
|
06:15
|
PS180
|
Вильнюс - Одесса
|
21:45
|
23:25
Билеты на рейсы МАУ можно приобрести на сайте авиакомпании, через Контактный центр по телефону (044) 581-50-50 или 566 (с мобильных телефонов в Украине) или в офисах уполномоченных агентств авиакомпании МАУ.
Напомним:
Ранее МАУ увеличила частотность рейсов на маршруте Киев - Торонто.
А в начале апреля авиакомпания скорректировала летнее расписание из-за задержек поставок Boeing 737 MAX.
Также авиакомпания в апреле изменила структуру тарифов.
Экономическая правда
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