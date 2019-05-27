МАУ возобновляет воздушное сообщение между Одессой и Вильнюсом

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" летом возобновляет авиасообщение Одесса-Вильнюс.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Рейсы будут выполняться из Международного аэропорта "Одесса" в аэропорт "Вильнюс" на самолетах Boeing 737-800 три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.

Путешествие будет занимать чуть меньше двух часов.

Таким образом количество прямых еженедельных регулярных рейсов МАУ, связывающих Украину и Литву, возрастет с 14 до 17 по сравнению с прошлым годом, рассказали в компании.

Расписание рейсов:

№ рейса Направление Отправление Прибытие PS179 Одесса-Вильнюс 04:25 06:15 PS180 Вильнюс - Одесса 21:45 23:25

Билеты на рейсы МАУ можно приобрести на сайте авиакомпании, через Контактный центр по телефону (044) 581-50-50 или 566 (с мобильных телефонов в Украине) или в офисах уполномоченных агентств авиакомпании МАУ.

Напомним:

Ранее МАУ увеличила частотность рейсов на маршруте Киев - Торонто.

А в начале апреля авиакомпания скорректировала летнее расписание из-за задержек поставок Boeing 737 MAX.

Также авиакомпания в апреле изменила структуру тарифов.

Экономическая правда