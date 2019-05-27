Tesla начала блокировать некоторые функции в Model 3

Tesla начала блокировать некоторые функции в самой доступной модификации электромобиля Model 3.

Об этом сообщает Engadget.

Отмечается, что ранее эта модель была доступна покупателям с технически большим набором функций, то есть водители фактически получали модернизированный автомобиль Standard Range Plus.

Теперь же Tesla начинает продавать автомобили Standard Range с заблокированными функциями.

Как отметил один из владельцев Model 3, его новое авто шло с максимальной дальностью 220 миль, без автопилота, без карт в реальном времени, без противотуманных фар и с ограниченным обогревом сидений.

Пока не ясно, будет ли Tesla блокировать функции на уже проданных автомобилях стандартной комплектации с включенными функциями Plus.

Как отмечает ITCua, программное ограничение функций может вызывать раздражение у потребителей.

"Одно дело, когда покупатель заказывает автомобиль без физически установленных противотуманных фар или системы подогрева сидений. Совсем иная ситуация, когда на аппаратном уровне все необходимые компоненты доступны, но ими невозможно воспользоваться из-за программных ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой подход может стимулировать владельцев обращаться на несертифицированные сервисы для нелегальной разблокировки функций.

Или же, когда они привыкнут к хорошему, но потом лишатся некоторых функций, владельцы Model 3 могут быть более сговорчивыми в приобретении пакета Plus за дополнительную стоимость.

Напомним:

25 мая в Киеве открылась международная выставка электрокаров Plug-In Ukraine, во время которой впервые в Украине презентуют Tesla Rоadster.

Ранее сообщалось, что Tesla может обанкротиться за 10 месяцев, если радикально не пересмотрит бюджет.

Экономическая правда