SkyUp запустила прямые рейсы из Одессы в Барселону

Украинская авиакомпания SkyUp с 25 мая 2019 года начала выполнение регулярных рейсов из Одессы в Барселону (Испания).

Об этом сообщает пресс-служба одесского аэропорта в Facebook.

Отмечается, что рейсы по маршруту Одесса-Барселона будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам.

Период путешествий продлится с 25 мая по 26 октября.

Время в полете займет 3 часа 40 минут.

Цены на билеты стартуют от 2447 гривень в одну сторону.

Как сообщалось ранее, SkyUp возобновил регулярные прямые рейсы по маршруту Харьков-Барселона и Запорожье-Барселона. Стоимость билетов в одну сторону для рейса из Харькова - от 2,9 тыс. грн. Рейсы будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам.

Также в субботу в Барселону, согласно данным онлайн-табло аэропорта Запорожье, отправлен первый рейс авиакомпании SkyUp и из этой воздушной гавани.

Отмечается, что билеты уже есть в продаже на официальном сайте авиакомпании, а также во всех туристических агентствах города.

Как сообщалось, в 2018 году пассажиропоток SkyUp Airlines составил 442 тыс. человек.

По состоянию на май 2019 года флот авиакомпании насчитывает пять самолетов: четыре среднемагистральных Boeing 737-800 NG на 189 мест и два среднемагистральных Boeing 737-700 NG на 149 мест.

В октябре 2018 года SkyUp получила сертификат ТСО, позволяющий осуществлять полеты в 28 стран Европейского Союза, а также в Швейцарию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн.



ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

Экономическая правда