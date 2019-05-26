В Киевской области задержали псевдополицейських, похитивших предпринимателя

В Киевской области патрульные и оперативники задержали группу вооруженных псевдополицейських, которые похитили столичного бизнесмена.

Об этом сообщает полиция Киевской области.



Как отмечается, 24 мая в 19:20 по спецлинии 102 полиции области поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что на автодороге вблизи с. Ревне Бориспольского района неизвестные на автомобиле "Volkswagen T5", с применением спецсигналов - проблесковых маячков красного и синего цвета, остановили автомобиль "Land Rover".

"Угрожая оружием, мужчины вытащили водителя и, надев ему на голову черную маску, посадили в свой автомобиль, после чего поехали в неизвестном направлении. Один из нападавших скрылся на автомобиле заложника", - говорится в сообщении.

В области и столице был введен оперативный план "Перехват", и уже через час сотрудники уголовного розыска областной полиции совместно со столичными патрульными задержали в одном из микрорайонов Киева указанный автомобиль "Volkswagen T5".

"Присутствующие в нем граждане начали сопротивляться, в связи с чем правоохранители осуществили предупредительный выстрел из табельного оружия и применили спецсредства. Полицейские освободили похищенного заложника - 53-летнего столичного предпринимателя, и задержали группу злоумышленников", - сообщили в полиции.