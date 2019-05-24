Россия заберет свою грязную нефть из нефтепровода "Дружба"

Россия вернёт загрязненную хлорорганикой нефть в объёме около 1 миллиона тонн обратно на свою территорию, что позволит очистить северную ветку нефтепровода "Дружба" в направлении Польши и Германии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Накануне вице-премьер РФ Дмитрий Козак встретился в Москве со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко. Стороны договорились о комплексе мероприятий, которые позволят очистить нефтепроводы до границы Белоруссии и Польши без участия польской стороны, но не привели деталей.

"Россияне согласились забрать загрязненную нефть из белорусского участка ("Дружбы"), которая еще не поступила в Польшу, но нет решения о компенсациях", - сказал источник, присутствовавший на встрече в Варшаве.

В Варшаве Транснефть в четверг проводила встречу с российскими производителями и европейскими компания, где презентовала план эвакуации загрязненной нефти из участка "Дружбы" до белорусско-польской границы.

Источники говорят, что пока нет ясности, куда именно будет направлена загрязненная нефть - в порты РФ или хранилища.

Собеседники Reuters сообщили, что до настоящего времени РФ удалось вывезти около 2 миллионов тонн из 5 миллионов тонн загрязненной нефти, используя железную дорогу, резервуары и танкеры.

По данным источников, НПЗ на территории Польши и Германии предстоит самостоятельно решить вопрос с утилизацией некондиционной нефти, объем которой оценивается ориентировочно в 1 миллион тонн.

Ранее Транснефть сообщила, что планирует начать прокачку чистой российской нефти в Польшу 9-10 июня.

Напомним:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзитнефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".

2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилосьоколо 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.

В Укртранснафте заявили, что Россия должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца 2019 году в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефть.