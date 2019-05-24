Пассажиры Интерсити снова могут заказывать питание заранее

Укрзализныця вернула услугу заказа и оплаты продуктовых наборов непосредственно при приобретении проездных документов, как в кассах, так и онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Пассажиры скоростных поездов Интерсити+ и Интерсити снова имеют возможность по желанию заказать и оплатить услугу питания в любой железнодорожной кассе при приобретении проездного документа. Для этого необходимо сказать об этом билетном кассиру при покупке билета.

Также заказать продуктовый набор можно, покупая билеты через интернет", - говорится в сообщении.

Продуктовый набор, который пассажиры могут приобрести вместе с билетом, состоит из фреш-сэндвича с курицей или сыром фета и пакетированного чая на выбор пассажира. Стоимость набора - 89 грн.

Кроме продуктовых наборов, при покупке проездных документов пассажиры скоростных поездов могут также заказать чай, кофе и минеральную воду, стоимость которых будет включена в стоимость билета, добавили в УЗ.

Напомним, ранее "Укрзализныця" отменила запрет на перевозку велосипедов в поездах категорий "Интерсити" и "Интерсити +".

Экономическая правда