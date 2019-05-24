В Украине стартует официальная продажа Apple Watch Nike + Series 4
31 мая в Украине стартует официальная продажа Apple Watch Nike + Series 4, которые сочетают в себе все инновации четвертого поколения легендарных Apple Watch со спортивными приложениями, разработанными компанией Nike.
Об этом сообщает компания АСБИС-Украина, официальный авторизованный дистрибьютор техники Apple.
"Apple Watch Nike + Series 4 - это идеальный партнер для бега. Nike Run Club помогает отслеживать основные физические показатели, получать мотивационные сообщения и замечательную музыку для пробежек", - отмечается в сообщении.
Кроме того, программа Nike Training Club предоставляет доступ к более чем 180-ти бесплатным комплексным тренировкам, разработанным ведущими экспертами мирового уровня со статусом "Мастер-тренер Nike".
Модельный ряд будет представлен в двух размерах - 40 мм и 44 мм и в двух цветовых решениях - с алюминиевым корпусом серебристого цвета и цвета "Серый космос".
Устройства оснащены эксклюзивными спортивными ремешками Nike, отражающими свет, которые можно приобрести отдельно.
Стоимость новинки составит:
Apple Watch Nike + Series 4, 40 мм - 13899 грн;
Apple Watch Nike + Series 4, 44 мм - 14899 грн.
Подробнее с продуктом можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, что выручка Apple в 2018 году составила 265,6 млрд долларов.
Всего в прошлом году технологические гиганты большой пятерки - Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Alphabet - заработали в совокупности более 800 млрд долларов, обогнав при этом Саудовскую Аравию с совокупным ВВП 684 млрд долл.
Подробнее читайте в новости ЭП: "На чем зарабатывают Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook".
Также напомним, что в феврале 2019 года украинский брокер ценных бумаг БТС Брокер завел в Украине первый пакет акций компании Apple.
Экономическая правда
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