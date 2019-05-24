31 мая в Украине стартует официальная продажа Apple Watch Nike + Series 4, которые сочетают в себе все инновации четвертого поколения легендарных Apple Watch со спортивными приложениями, разработанными компанией Nike.

Об этом сообщает компания АСБИС-Украина, официальный авторизованный дистрибьютор техники Apple.

"Apple Watch Nike + Series 4 - это идеальный партнер для бега. Nike Run Club помогает отслеживать основные физические показатели, получать мотивационные сообщения и замечательную музыку для пробежек", - отмечается в сообщении.

Кроме того, программа Nike Training Club предоставляет доступ к более чем 180-ти бесплатным комплексным тренировкам, разработанным ведущими экспертами мирового уровня со статусом "Мастер-тренер Nike".

Модельный ряд будет представлен в двух размерах - 40 мм и 44 мм и в двух цветовых решениях - с алюминиевым корпусом серебристого цвета и цвета "Серый космос".

Устройства оснащены эксклюзивными спортивными ремешками Nike, отражающими свет, которые можно приобрести отдельно.

Стоимость новинки составит:

Apple Watch Nike + Series 4, 40 мм - 13899 грн;

Apple Watch Nike + Series 4, 44 мм - 14899 грн.

Подробнее с продуктом можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что выручка Apple в 2018 году составила 265,6 млрд долларов.

Всего в прошлом году технологические гиганты большой пятерки - Amazon, Apple, Facebook, Microsoft и Alphabet - заработали в совокупности более 800 млрд долларов, обогнав при этом Саудовскую Аравию с совокупным ВВП 684 млрд долл.

Подробнее читайте в новости ЭП: "На чем зарабатывают Apple, Google, Microsoft, Amazon и Facebook".

Также напомним, что в феврале 2019 года украинский брокер ценных бумаг БТС Брокер завел в Украине первый пакет акций компании Apple.

Экономическая правда