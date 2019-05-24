МАУ открывает прямые рейсы в Саньи

В летнем сезоне 2019 года авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" снова начинает выполнять полеты в Санью (о. Хайнань, Китай).

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Прямые рейсы будут выполняться по вторникам начиная с 4 июня на самолетах Boeing-767-300 с двумя классами обслуживания: бизнес и эконом.

Расписание рейсов:

№ рейса Направление Отправка Прибытие PS7877 Киев-Санья 05:35 22:20 PS7878 Санья-Киев 00:20 09:00



Сообщается, что в течение прошлой зимой МАУ уже выполнила несколько прямых рейсов из Киева в Санью. И что климатические особенности острова очень привлекательны для пляжного отдыха, поэтому направление пользовался спросом среди туристов.

В компании также сообщили, что реализация авиабилетов на рейсы в Санью и бронирование туристических услуг осуществляет партнер МАУ - туристический оператор "Компас-Украина".

Напомним, 23 мая МАУ анонсировала открытие прямого рейса Киев-Измир.

Экономическая правда