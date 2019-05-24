МАУ открывает прямые рейсы в Саньи
В летнем сезоне 2019 года авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" снова начинает выполнять полеты в Санью (о. Хайнань, Китай).
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Прямые рейсы будут выполняться по вторникам начиная с 4 июня на самолетах Boeing-767-300 с двумя классами обслуживания: бизнес и эконом.
Расписание рейсов:
|
№ рейса
|
Направление
|
Отправка
|
Прибытие
|
PS7877
|
Киев-Санья
|
05:35
|
22:20
|
PS7878
|
Санья-Киев
|
00:20
|
09:00
Сообщается, что в течение прошлой зимой МАУ уже выполнила несколько прямых рейсов из Киева в Санью. И что климатические особенности острова очень привлекательны для пляжного отдыха, поэтому направление пользовался спросом среди туристов.
В компании также сообщили, что реализация авиабилетов на рейсы в Санью и бронирование туристических услуг осуществляет партнер МАУ - туристический оператор "Компас-Украина".
Напомним, 23 мая МАУ анонсировала открытие прямого рейса Киев-Измир.
Экономическая правда
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