"Укрзализныця" разрешила возить велосипеды в поездах "Интерсити" в разобранном виде

АО "Укрзализныця" отменило запрет на перевозку велосипедов в поездах категорий "Интерсити" и "Интерсити+".

Об этом рассказал глава УЗ Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

По его словам, предприятие является "заложником ситуации", и провозить велосипеды в неразобранном виде – не получится.

"Я поясню: мы являемся заложниками ситуации, когда скоростные поезда спроектированы без технической возможности для перевозки велосипедов. И это проблема. Но выходим из ситуации так: велосипеды разбираем и правильно пакуем. Отдельную плату за перевозку не берем. Такая же процедура и в ночных поездах", - написал Кравцов.

Как уточнили в УЗ, согласно обновленным правилам, перевозка велосипедов в разобранном и упакованном виде разрешена в плацкартных или купейных вагонах, а также поездах "Интерсити" и "Интерсити+".

Уточняется, что если велосипед можно разместить в месте, предназначенном для хранения ручной клади, плата за его перевозку не взимается. В противном случае за перевозку придется доплатить.

Велосипеды также можно перевозить в вагонах региональных поездов на специально оборудованных для этого местах при условии оплаты как за 20 кг багажа.

В электричках велосипеды можно перевозить в собранном виде (на ходу) при условии размещения в тамбуре (не более 1 велосипеда на тамбур) или в местах, предназначенных для размещения велосипедов. В пригородном сообщении стоимость перевозки одного велосипеда соответствует стоимости полного билета.

В то же время на официальном сайте компании все еще размещена старая редакция правил, запрещающих перевозку велосипедов в поездах "Интерсити" и "Интерсити+" со ссылкой на отсутствие технических условий для их размещения в вагоне.

Напомним:

Ранее "Укрзализныця" попросила 7 миллиардов из госбюджета на вагоны.

В то же время ранее сообщалось, что УЗ тратит на содержание инфраструктуры в 15 раз больше, чем зарабатывает на ней.

Также напомним, что ранее НАБУ сообщило два подозрения бывшим чиновникам УЗ, которые нанесли убытки госпредприятию почти на 40 миллион.

Экономическая правда