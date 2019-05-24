83% соискателей хотят быть руководителями - опрос

Абсолютное большинство (83%) соискателей хотели бы занимать руководящую должность, при этом практически каждый третий опрошенный считает руководящую должность сложной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного HeadHunter Украина среди пользователей портала.

Так, почти каждый третий в той или иной степени недоволен на 100% собственным руководителем - считает, что либо ему/ей есть куда развиваться, либо вообще человек занимает чужое место.

На что готовы соискатели, чтобы получить руководящую должность

Практически все опрошенные (97%), которые хотят занимать руководящие должности, готовы повысить уровень квалификации, если это будет условием получения руководящей должности.

При этом лишь 3% респондентов еще не задумывались над этим, или вообще не согласны на активные действия ради руководящей должности.

Уместным вариантом для получения новых квалификационных уровней 65% опрошенных назвали посещение тренингов и специализированных курсов по соответствующей тематике.

Почти каждый шестой респондент уверен в том, что сможет решить проблему с нехваткой квалификации для получения руководящей должности путем самообразования. И лишь 12% опрошенных верят в силу онлайн-обучения.

Как оценивали профессиональные способности руководителей

Большая часть респондентов (44%), оценивая профессиональные способности своих руководителей, назвали их достаточными для работы, которую они выполняют.

А вот почти каждый третий (36%) своим начальником в той или иной степени недоволен: четвертая часть опрошенных озвучивает запрос относительно потенциального расширения профессионального кругозора и навыков своими руководителями, еще 12% опрошенных считают, что им нужен другой руководитель.

Большинство опрошенных (69%) уверены, что все зависит от личности руководителя, его (ее) умений и отношение к работе. Почти каждый третий (27%) считает такую ​​работу очень сложной. В противовес им 3% респондентов придерживаются мнения, что быть подчиненным труднее.

Как ранее рассказала эксперт по поиску управленческого персонала компании Amrop Executive Search Ukraine, своей репутацией необходимо управлять так же, как доверенным бизнесом.

По словам эксперта, репутация топ-менеджера - это его конкурентное преимущество на рынке, стратегический актив, которым надо уметь управлять.

Подробнее о том, как правильно управлять своей репутацией и что на нее влияет, читайте в колонке ЭП: "Репутация - капитал для управленца и инвестиции для владельца".

Экономическая правда