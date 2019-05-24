"Укроборонпром" показал испытания новых РС "Ольха-М" и "Ольха-Р"

Реактивные системы "Ольха-М" и "Ольха-Р", которые разработаны в тесном сотрудничестве кластера высокоточного оружия и боеприпасов "Укроборонпрома", успешно прошли испытания на одном из военных полигонов Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГК "Укроборонпром".

Отмечается, что во время серии запусков были проверены тактико-технические характеристики ракет, систем наведения и возможности модернизированной "Ольха" уничтожать цели за минимальное время после получения задания на поражение.

Сообщается, что предприятия "Укроборонпрома" уже завершают основные этапы испытаний реактивных систем "Ольха-М" и "Ольха-Р".

"Эти системы являются модернизацией "Ольха", которая уже находится в серийном производстве. Модернизации направлены на увеличение дальности полета, повышение точности, использования новых конструкторских решений и материалов, повышает общую эффективность этого высокоточного оружия", - рассказал гендиректор Концерна Павел Букин.

По словам министра обороны Степана Полторака, поскольку испытания прошли успешно, с августа по октябрь будет проведено государственное испытание и поставка их на вооружение Вооруженных Сил.

Он отметил, что это эффективное оружие, которое сейчас очень необходимо армии.

По данным "Укроборонпрома", эта модернизированная версия нового высокоточного оружия обеспечивает уничтожение противника на дальности в 130 км первым выстрелом.

Кроме того, в рамках этих испытаний планируется провести огневые испытания ракетного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой Р-360, которая способна уничтожать цели на расстоянии 300 км.

Сообщается, что во время пуска будет завершено испытание головки самонаведения крылатой ракеты в условиях сложного маневрирования при наведении ракеты на цель. Напомним, предприятия государственного концерна "Укроборонпром" ежегодно генерируют 600-800 млн долл поступлений в Украину. Эти деньги очень важны для экономики государства. Это и новые технологии, и рабочие места. В условиях войны в Донбассе это еще и стратегический ресурс для ремонта советской техники. В то же время потенциал, который имеют производители военных товаров, сдерживает бюрократия. Частные компании от безысходности переносят цеха за границу. Подробнее читайте в публикации ЭП: "Почему производители оружия бегут из Украины".

Украинская правда