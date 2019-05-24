В РФ запретили уличные табло с курсом обмена валют

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что 23 апреля ЦБ опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах за пределами помещений банков, оно вступило в силу спустя 30 дней.

Как сообщает агентство, с инициативой о запрете электронных табло с обменными курсами Центробанк выступил в феврале, объяснив это необходимостью ужесточения борьбы с нелегальными обменниками.

Украинская правда