Все разделы
Укр / Рус

В РФ запретили уличные табло с курсом обмена валют

Пятница, 24 мая 2019, 11:11

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что 23 апреля ЦБ опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах за пределами помещений банков, оно вступило в силу спустя 30 дней.

Как сообщает агентство, с инициативой о запрете электронных табло с обменными курсами Центробанк выступил в феврале, объяснив это необходимостью ужесточения борьбы с нелегальными обменниками.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валюта Россия

powered by lun.ua
Материалы по теме
А гривна растет 22 мая 2019, 09:02
Официальный курс: гривня ослабла 7 мая 2019, 09:00
Гривна укрепилась к доллару на 13 копеек 2 мая 2019, 09:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!