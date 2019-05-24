В РФ запретили уличные табло с курсом обмена валют
Пятница, 24 мая 2019, 11:11
В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.
Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что 23 апреля ЦБ опубликовал указание о запрете размещения сведений об обменных курсах за пределами помещений банков, оно вступило в силу спустя 30 дней.
Как сообщает агентство, с инициативой о запрете электронных табло с обменными курсами Центробанк выступил в феврале, объяснив это необходимостью ужесточения борьбы с нелегальными обменниками.
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