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Кабмин заменил представителя государства в набсовете "Нафтогаза"

Четверг, 23 мая 2019, 18:37
 

Кабинет министров принял решение досрочно прекратить полномочия представителя государства Владимира Кудрицкого в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в распоряжении правительства от 22 мая.

Другим распоряжением Кабмин назначил в набсовет Константина Марьевича как представителя государства.

Также Кабмин назначил членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Людо Ван дер Хейдена в качестве независимого члена.

Документ вступит в силу с 27 мая. Контракты с новыми членами НС "Нафтогаза" подпишет первый вице-премьер Степан Кубив.

Как сообщалось, в конце марта 2019 года Кабмин досрочно прекратил полномочия члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Стивена Хейсома (Канада), который отказался принять назначение на должность независимого члена наблюдательного совета компании.

В состав НС "Нафтогаза" входят Клер Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Стивен Хейсом (Канада), Владимир Демчишин и Сергей Попик (все трое - Украина).

Напомним, 22 мая правительство одобрило модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", которая базируется на принципе собственности (OU).

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Нафтогаз

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