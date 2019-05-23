Приватбанк представил новых членов набсовета

В Наблюдательный совет ПриватБанка вошли три новых специалиста с мировым опытом банкинга и финансов.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка.

Кабинет Министров утвердил новый состав наблюдательного совета ПриватБанка, отбор кандидатов в которой осуществлялся на конкурсной основе в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 февраля 2019 г. и основывался на принципе разнообразия опыта. Вновь избранные члены наблюдательного совета начнут фактическое выполнение полномочий с 14 июня 2019 г.

Новыми независимыми членами наблюдательного совета банка утверждены: международный советник Управления технической помощи Казначейства США, в прошлом эксперт-консультант МВФ Шерон Иски; бывший генеральный директор по операциям Citi (Египет) и член Наблюдательного совета Citi Bank (Украина) Надир Шейх и Эран Кляйн, в прошлом занимавший руководящие должности в Commerzbank (Великобритания), Citibank (Великобритания), WestLB (Япония) и Deutsche Bank (Япония).

Также в состав Наблюдательного совета ПриватБанка переизбраны автор программы реформирования банковской системы Турции Энгин Анкчакоча, управляющий партнер инвесткомпании Apollo Management Андреа Манетта и финансист, автор реформы финсектора в Ирландии Стивен Силиг.

"Мы гордимся тем, что нам удалось значительно повысить стандарты корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля в ПриватБанке, – заявил, приветствуя утверждение новых членов, Энгин Акчакоча. – Я считаю, что продолжение независимого управления в ПриватБанке, как и в других государственных банках, станет ключом для будущего развития здорового, стабильного и конкурентоспособного банковского сектора в Украине".

По его словам, ключевым приоритетом нового Наблюдательного совета является продолжение работы, направленной на эффективное выполнение Стратегии развития ПриватБанка, с особым акцентом на поддержку независимости банка, дальнейшее повышение его прибыльности и привлекательности для потенциальных инвесторов.

После реформы 2018 года по совершенствованию системы корпоративного управления в государственных банках утвержденный наблюдательный совет будет состоять из 9 членов, 6 из которых являются независимыми. Согласно положениям устава глава нового Наблюдательного совета будет избран большинством голосов среди независимых членов на первом заседании.

Напомним, 21 мая Приватбанк подал иск в Канцелярский суд американского штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому.