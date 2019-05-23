Германия против введения санкций в отношении "Северного потока - 2"

Министерство экономики Германии против введения санкций США в отношении проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Reuters.

Пресс-секретарь минэкономики Германии заявила, что в министерстве приняли во внимание угрозу введения санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток-2", добавив, что Берлин отбрасывает санкции, которые имеют экстерриториальный эффект.

Напомним:

Министр энергетики США Рик Перри во вторник анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока - 2", несмотря на возможные санкции США.

Украинская правда