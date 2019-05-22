Минфин продал ОВГЗ на 5 миллиардов

Министерство финансов 21 мая на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 2,1 миллиарда гривень и 112,4 миллиона долларов.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составляет 5,049 млрд грн.

Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 105, 182, 350, 497 и 1554 дней со средневзвешенной доходностью 17,89%, 18,37%, 18,50%, 17,95% и 16,00% годовых соответственно.

Средства в долларах привлечены на 154, 316 и 631 дней с доходностью 6,70%, 7,25% и 7,74% годовых соответственно.

Напомним, с начала 2019 года Министерство финансов привлекло на внутреннем рынке 147 миллиардов гривень.

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