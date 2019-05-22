В Украине заработала система автоматического обмена данными между госорганами "Трембита"

В Украине 22 мая заработала система электронного взаимодействия "Трембита", которая осуществляет обмен данными без участия человека, что значительно ускоряет процесс предоставления государственных услуг, уменьшает возможность механических ошибок и коррупционных рисков.

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам электронного управления.

"Масштабное внедрение "Трембиты" дает начало неотвратимым изменениям во взаимодействии государственных органов между собой, так и во взаимодействии бизнеса и граждан - с государством. Ведь это - скорость и прозрачность государственных процессов, что выливается в экономию времени и рациональное использование бюджетных средств", - отметил глава Госагентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко.

Он добавил, что это также сделает жизнь украинцев более удобным.

"Им (гражданам - ред.) не придется больше обращаться к одному органу, чтобы взять какую-то справку для другого", - подчеркнул он.

Первый автоматический обмен данными благодаря "Трембите" внедрено между Нацслужбой здоровья (НСЗУ) и Госслужбой по вопросам лекарственных средств и контроля за наркотиками (Гослекслужбой). Это позволит проводить более миллиона проверок данных ежемесячно.

"Все процессы переведены в электронную систему здравоохранения. Это обеспечивает прозрачное, рациональное и контролируемое использование бюджетных средств. Автоматический обмен данными между нами и Гослекслужбой является важной частью этого процесса", - пояснил глава НСЗУ Олег Петренко.

Отмечается также, что е-взаимодействие между ведомствами позволяет проверять законность получения аптечными учреждениями возмещения из госбюджета за отпущенные лекарства гражданам в рамках программы.

Предметом проверки служит лицензия на осуществление деятельности по реализации лекарственных средств.

"Такие проверки обеспечивают уверенность в том, что лекарственные средства по программе "Доступные лекарства" отпускают только те аптечные заведения, которые имеют действующую лицензию. Соответственно, возмещение стоимости лекарственных средств за счет средств государственного бюджета получают те аптеки, которые работают на законных основаниях", - добавил он.

Напомним:

В октябре 2017 года Эстония передала Госагентству по вопросам электронного правительства собственную разработку - систему X-Road. Главная ее ценность в том, что она обеспечивает обмен данными между электронными государственными реестрами различных госорганов в режиме реального времени.

После интернет-опроса 2 ноября того же года госагентство присвоило украинской версии X-Road название "Трембита".

О том, как эта система уже успешно работает в Эстонии, читайте в публикации ЭП: "Как будет выглядеть "цифровая" Украина: репортаж из Эстонии".

Как сообщалось ранее, сегодня в Украине тысячи административных процессов, большинство из которых - неэффективны. В основном они бумажные и требуют много ресурсов и создают неудобства для граждан. Система позволит заменить старые неэффективные процессы новыми, качественными процессами, которые будут базироваться на ІТ".

Подробнее об электронной системе читайте в публикации ЭП: "Прощайте, очереди и "коридорная" коррупция! Как одна IT-система изменит Украину".

Экономическая правда