Нардеп-беглец Онищенко хочет вернуться в Украину на суд

Нардеп-беглец Александр Онищенко заявил о готовности вернуться в Украину, чтобы принять участие в судебном процессе. Также он рассматривает вариант участия в парламентских выборах.

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я в Киев вернусь еще, я просто написал в судебные органы, что готов участвовать в своем судебном процессе. Завтра (22 мая - ред.) у меня будет первое судебное заседание, думаю, на второе уже я приеду. Думаю, 10 дней - две недели", - сказал он.