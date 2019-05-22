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Allseeds: "100 000" – счастливое число апреля 19-го

Среда, 22 мая 2019, 11:00

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Число "100 000" стало счастливым для Группы Allseeds в апреле 2019 года: именно 100 000-тонной теперь стала мощность хранения Терминала растительных масел и именно 100 000 тонн масла было погружено Компанией за календарный месяц.

 

Группа Allseeds остаётся верной намерениям превратить порт Южный в черноморско-средиземноморский масляный хаб. Для этого она  активно  наращивает резервуарный парк Терминала растительных масел и расширяет технологические возможности погрузки судов.

За последнее время мощность  резервуарного парка здесь увеличена с 42 000 тонн до 100 000 тонн единовременного хранения масел, которое компания готова заливать на 7 точках погрузки  с шести причалов Компании ТИС со скоростью до 1200 тонн/час.

Такие логистические возможности, активное взаимовыгодное  сотрудничество с партнёрами  позволили  Allseeds в апреле 2019 года установить собственный рекорд перевалки - около 100 000 тонн  растительного масла, что соответствует 1 млн 200 тыс. тонн в год.

Пока… Поскольку реализация плана развития масло-добывающего и терминального комплекса Компании в Южном, его инфраструктуры, продолжается.

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