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Девятым обладателем кода мобильной сети в Украине стал облачный провайдер

Вторник, 21 мая 2019, 18:22

Компания Атлантис Телеком получила код мобильной сети (MNC-10) на территории Киева и Харьковской области.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации, передает Liga.net.

Она стала девятой в Украине компанией, получившей такой код. Помимо Атлантис Телеком, соответствующий код есть у Киевстар, Vodafone Ukraine, lifecell, Укртелекома, Тримоба, PEOPLEnet, Интертелекома и с недавних пор у Vega.

Отличие Атлантис Телеком от этих компаний - он является провайдером IP-телефонии. То есть работает на инфраструктуре облачных решений. Помимо кода мобильной сети он имеет свой код в номерном ресурсе - 0894. Номера для фиксированной связи не имеют географической привязки. Атлантис Телеком имеет свой внутренний мессенджер для передачи файлов между его абонентами.

Атлантис Телеком принадлежит Николаю Гончару, бывшему заместителю министра транспорта и связи, экс-главе Государственной администрации связи. А директором компании является Олег Копейка, бывший и.о. генерального директора Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Напомним, по данным СМИ, Vodafone покупает у Ахметова Vega.

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телеком

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