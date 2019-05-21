Экспорт сливочного масла упал почти на 40%: мало производили

Из-за уменьшения объемов производства сливочного масла в первом квартале текущего года экспорт этого продукта в другие страны сократился на 39%.

Об этом сообщает Совет по экспорту продовольствия.

Согласно данным Госслужбы статистики, общий объем производства в марте-2019 был на 22,3% ниже показателя аналогичного месяца прошлого года (6,9 тыс. тонн против 8,903 тыс. тонн).

Сокращение производства за первый квартал 2019 года составил 18%.

Снижение отечественной предложения негативно повлияло и на экспорт. Так, по итогам четырех месяцев 2019 года снижение составило 39% (с 12,2 тыс. Т в 2018 году до 7,4 тыс. Т в 2019).

В апреле цена на европейское масло снижалась, при этом стоимость украинского продукта держалась в пределах цены польского масла, отмечают эксперты.

"Показатель экспорта в апреле составил 1,6 тыс. тонн, что на 51% меньше, чем в апреле 2018 года (3,1 тыс. т)", - утверждают в Совете по вопросам экспорта продовольствия.

В то же время отмечается, что торговля маслом на международном рынке в апреле была стабильной.

Основными рынками сбыта в апреле были Азербайджан (258 тонн), Нидерланды (220 тонн), Турция (150 тонн), Молдова (125 тонн) и Грузия (117 тонн).

Основными экспортными позициями прошлого месяца было масло сладкосливочное с содержанием жира 72%, 73%, 82% и 85%.

Напомним, что в 2018 году Украина зарекомендовала себя на мировой арене как ведущий поставщик сливочного масла. В текущем году наша страна остается в первой пятерке топ-экспортеров этого продукта.

"Новая Зеландия демонстрировала положительную динамику экспорта (+ 28%), тогда как поставки других игроков снижались: ЕС (22%), Беларусь (-4%) и США (-3,2%)", - утверждает эксперт Совета по вопросам экспорта продовольствия.

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Экономическая правда