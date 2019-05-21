Дело о хищении в "Госинвестпроекте" передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро направило в суд дело по хищению 259,2 миллиона гривен "Госинвестпроекте".

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

В НАБУ напомнили, что в 2012 году из госбюджета выделили более 500 миллионов гривен для реализации ряда нацпроектов, из которых 259,2 миллиона гривен – на проекты "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". Эти инициативы так и не реализовали, а средства – разворовали.

Детективы выяснили, что эти деньги перевели под видом займа на счета компаний, подконтрольных экс-руководителям Госинвестпроекта.

Сейчас на скамье подсудимых находится 9 человек, преимущественно экс-чиновники "Госинвестпроекта" и ГП "Государственная инвестиционная компания", а также двоюродный брат экс-главы "Госинвестпроекта" Владислава Каськива.

Родной брат Каськива находится в розыске.

Отмечается, что Каськива привлечь его к уголовной ответственности за хищение средств возможно только с согласия Республики Панама, "которая пока не спешит его предоставлять".

Напомним:

В 2012 – 2014 годах Госагентство по инвестициям возглавлял Владислав Каськив.

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 миллиард долларов с испанской кампанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине.

Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт.

Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи, и он лыжный инструктор.

Каськив покинул территорию Украины, однако 1 ноября 2017 года его экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генрокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч.

Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Также было известно, что до решения суда Каськив погасил убытки в размере почти 7,5 миллиона гривен, в нанесении которых его обвиняет прокуратура.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда.

В декабре 2017 года детективы НАБУ задержали четырех человек по делу о хищении средств Госинвестпроекта.

В марте 2018 года детективы НАБУ установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств Госинвестпроекта, им оказался директор ООО "Боржава резорт".

25 июня Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения двоюродному брату экс-главы "Госинвестпроекта" Владислава Каськива, подозреваемому в причастности к хищению 259,2 миллиона гривень.

Украинская правда