Все разделы
Укр / Рус

США анонсировали санкции против "Северного потока-2", в Кремле не беспокоятся

Вторник, 21 мая 2019, 15:08

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока - 2", несмотря на возможные санкции США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ТАСС.

"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализирован, будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", - сказал представитель Кремля.

Комментируя намерение США ввести санкции в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток-2", Песков призвал не забывать о том, что речь идет о международном проекте.

"Это международный проект, участвует целая группа международных крупных компаний-гигантов, проект по большой части уже реализован, обеспечен в большой части финансирования проекта, он продвигается довольно быстрыми темпами", - сказал он.

Песков уверен, что такое проявление недобросовестной конкуренции "неприемлемо не только для нас, но и для многих стран Европы, стран ЕС, о чем они также открыто заявляли".

Напомним, министр энергетики США Рик Перри во вторник анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Северный поток США

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Дании 19 июня проведут общественные слушания по "Северному потоку-2" 15 мая 2019, 19:22
СМИ: Сенаторы США подготовили законопроект о санкциях против "Северного потока–2" 14 мая 2019, 10:30
Глава партии власти Германии подтвердила поддержку "Северного потока-2" 2 мая 2019, 14:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!