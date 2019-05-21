Россия резко увеличила поставки нефти в США

Поставки российской нефти в США резко возросли на фоне ситуации в Венесуэле и сокращений в ОПЕК.

Об этом говорится в отчете управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена, сообщает "Укринформ".

"Экспорт нефти из России в США быстро растет, так как поставщик использует потерянные поставки из пострадавшей от санкций Венесуэлы и сокращение поставок членами ОПЕК", - говорится в сообщении.

Как пишет Bloomberg, за первую половину мая в США прибыли 13 судов с 5 миллионами баррелей нефти и нефтепродуктов, и американские заводы готовы утроить ежемесячное потребление российской нефти.

Напомним, Министерство финансов США ввело санкции против сектора обороны и спецслужб Венесуэлы, а также против компаний и танкеров, участвующих в незаконном обороте венесуэльской нефти.

Кроме того, накануне была сокращена добыча нефти государствами-членами ОПЕК.