Huawei разрешили временно возобновить работу в США

Министерство торговли США позволило компании Huawei Technologies Co Ltd поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение в течение 90 дней.

Это следует из уведомления Бюро промышленности и безопасности Минторга, пишет DW.

Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение.

Временная лицензия действует 90 дней, ее получила не только Huawei, но и 68 связанных с ней компаний.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий американским компаниям использовать иностранные телекоммуникации, которые могут создавать риск для страны.

Компания Huawei Technologies Co Ltd была внесена список компаний, торговля с которыми запрещается.

Американская компания Google Alphabet Inc частично приостановила сотрудничество с Huawei. В связи с этим Huawei не сможет использовать сервисы и программы Google, в том числе магазин приложений Google play и электронную почту Gmail.

Помимо Google сотрудничество с Huawei приостановили еще четыре компании - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.

В конце апреля Центральное разведывательное управление сообщило союзникам США о том, что китайская телекоммуникационная корпорация Huawei получает финансирование от органов безопасности КНР.

По данным британского издания The Times, которое ссылалось на собственные источники, Huawei получает средства от Народно-освободительной армии Китая и от комиссии по национальной безопасности Коммунистической партии Китая.

Полученную информацию США передали своим партнерам из разведывательного альянса Five Eyes, в который входят Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.

США, Канада, Австралия, Великобритания и Япония, наложили значительные ограничения на Huawei и ZTE из-за опасений, что использование продукции компаний сделает их сети уязвимыми для проникновения и шпионажа извне. Норвегия, Польша и Германия также рассматриваютподобные шаги.

Техника Huawei якобы имеет "черные двери", которые дают китайским спецслужбам доступ к зашифрованным данным устройств, хотя Пекин это отрицает.

В Еврокомиссии убеждены, что китайские компании производят чипы, которые могут быть использованы"для получения секретов".

Украинская правда