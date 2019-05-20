Huawei прокомментировала приостановление сотрудничества с Google
В компании Huawei официально прокомментировали приостановление сотрудничества с Google, в связи с которым смартфоны этой китайской компании могут потерять доступ к обновлениям Android.
Об этом говорится в официальном заявлении Huawei.
"Huawei внесла существенный вклад в развитие ОС Android. В качестве одного из ключевых глобальных партнеров Android, мы тесно сотрудничали с открытой платформой для разработки экосистемы, необходимой как для пользователей, так и для развития отрасли в целом", - говорится в заявлении Huawei.
Отмечается, что компания продолжит предоставлять обновления безопасности и послепродажное обслуживание всем смартфонам и планшетам Huawei и Honor, которые были проданы или есть в наличии на складах по всему миру.
В Huawei также отметили, что сервисы Google Play и средства защиты Google Play Protect продолжат работать на существующих устройствах пользователей Huawei.
Также в компании подчеркнули, что выполняют все требования правительства США.
"Мы выполняем все требования правительства США. Такие службы, как Google Play и защита от Google Play Protect будут продолжать работать на вашем существующем Huawei устройстве", - резюмировали в компании.
Напомним:
20 мая Google частично приостановила сотрудничество с китайским производителем смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei.
Как отмечалось, такое решение может ограничить возможности Huawei по производству смартфонов для продажи за пределами Китая.
Также следующая версия смартфонов на Android потеряет доступ к популярным сервисам, включая Google Play Store, приложения Gmail и YouTube.
Сразу после Google еще четыре компании приостановили сотрудничество с Huawei - это производители чипов Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom Inc.
Экономическая правда
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